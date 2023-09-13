Окупанти вигадують нові методи примусового отримання російських паспортів.

На тимчасово окупованих територіях ворог відмовляє громадянам України у наданні медичної допомоги без наявності медичного страхування, яке можна отримати лише з російським паспортом.

За інформацією Центру національного спротиву, усі жителі ТОТ повинні мати поліси до кінця 2023 року. Крім того, окупаційна влада вимагає від підприємств надати перелік працівників, які не мають страхування, та погрожує штрафами.

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Так ворог здійснює підготовчі заходи до примусової мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву