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Немає паспорта РФ – немає медпослуг: на ТОТ окупанти відмовляють українцям у допомозі

13 Вересня 2023, 21:26
Марина Мелехова редактор
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Джерело: Pixabay

Окупанти вигадують нові методи примусового отримання російських паспортів.

На тимчасово окупованих територіях ворог відмовляє громадянам України у наданні медичної допомоги без наявності медичного страхування, яке можна отримати лише з російським паспортом.

За інформацією Центру національного спротиву, усі жителі ТОТ повинні мати поліси до кінця 2023 року. Крім того, окупаційна влада вимагає від підприємств надати перелік працівників, які не мають страхування, та погрожує штрафами.

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Так ворог здійснює підготовчі заходи до примусової мобілізації.

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Джерело: Центр національного спротиву

Теги
Війна в Україні медична допомога Паспорт
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