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Нет ни вакцины, ни тестов: в Европе распространяется редкий и смертельный вирус

14 апреля 2023, 14:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кліщ
Источник: Depositphotos

Ученые ряда европейских стран ищут новые тесты и вакцину против редкого и смертельно опасного вируса, который распространяется по континенту с помощью клещей.

62-летнего мужчину клещ укусил во время похода по полям в Испании. Через два дня он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в Мадриде, где его состояние резко ухудшилось. Он умер на девятый день болезни.

Это произошло в 2016 году и стало первым летальным исходом в Испании, вызванным конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая распространяется клещами, начинается с гриппоподобных симптомов и часто может закончиться отказом органов.

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— Клещи перемещаются по Европе из-за изменения климата, связанного с более длинным и засушливым летом, — сказал профессор-вирусолог из Каролинского института в Швеции Али Миразими.

Ученые предупреждают, что ККГЛ, который может убить от 10% до 40% пациентов, распространяется на север и запад Европы.

Впервые ККГЛ была описана во время вспышки в 1944 году среди солдат в Крыму на северном побережье Черного моря. Спорадические вспышки регистрируются до сих пор, особенно в Африке, Восточной Европе, Турции, Центральной Азии и Индии. Болезнь распространяется по всему миру.

Один зараженный клещ может произвести тысячи инфицированных яиц. Молодые клещи питаются мелкими млекопитающими, такими как кролики, а также птицами, в том числе и домашними.

— У нас нет хороших медицинских препаратов. Нет хорошего противовирусного средства, нет одобренной вакцины, и знания о болезни не полны, — признает Миразими.

Это означает, что у врачей нет другого выбора, кроме как полагаться на общее лечение, которое состоит из жидкостей, лекарств и интенсивной терапии.

Еще одна проблема заключается в том, что человек, инфицированный геморрагической лихорадкой, может передавать ее через слюну и пот. Это представляет риск для членов семьи, а также для врачей и медсестер, которые лечат пациента.

Так что чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше для всех, ведь быстрая диагностика позволяет должным образом изолировать инфицированных пациентов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Європа Клещи лікування науковці Смерть хвороба
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