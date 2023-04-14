Ученые ряда европейских стран ищут новые тесты и вакцину против редкого и смертельно опасного вируса, который распространяется по континенту с помощью клещей.

62-летнего мужчину клещ укусил во время похода по полям в Испании. Через два дня он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в Мадриде, где его состояние резко ухудшилось. Он умер на девятый день болезни.

Это произошло в 2016 году и стало первым летальным исходом в Испании, вызванным конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая распространяется клещами, начинается с гриппоподобных симптомов и часто может закончиться отказом органов.

— Клещи перемещаются по Европе из-за изменения климата, связанного с более длинным и засушливым летом, — сказал профессор-вирусолог из Каролинского института в Швеции Али Миразими.

Ученые предупреждают, что ККГЛ, который может убить от 10% до 40% пациентов, распространяется на север и запад Европы.

Впервые ККГЛ была описана во время вспышки в 1944 году среди солдат в Крыму на северном побережье Черного моря. Спорадические вспышки регистрируются до сих пор, особенно в Африке, Восточной Европе, Турции, Центральной Азии и Индии. Болезнь распространяется по всему миру.

Один зараженный клещ может произвести тысячи инфицированных яиц. Молодые клещи питаются мелкими млекопитающими, такими как кролики, а также птицами, в том числе и домашними.

— У нас нет хороших медицинских препаратов. Нет хорошего противовирусного средства, нет одобренной вакцины, и знания о болезни не полны, — признает Миразими.

Это означает, что у врачей нет другого выбора, кроме как полагаться на общее лечение, которое состоит из жидкостей, лекарств и интенсивной терапии.

Еще одна проблема заключается в том, что человек, инфицированный геморрагической лихорадкой, может передавать ее через слюну и пот. Это представляет риск для членов семьи, а также для врачей и медсестер, которые лечат пациента.

Так что чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше для всех, ведь быстрая диагностика позволяет должным образом изолировать инфицированных пациентов.