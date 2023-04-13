Директор Департамента здравоохранения Киевской городской военной администрации Валентина Гинзбург напомнила простые правила защиты от укусов клещей и что делать, если насекомое все же укусило.

— Укусы клещей в основном совершенно безболезненны, но могут нанести большой вред здоровью человека. Сезон наибольшей активности этих насекомых – с апреля по октябрь, — напомнила директор Департамента.

Она отметила, что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как болезнь Лайма, клещевой энцефалит и т.д. Они поражают различные органы и системы (в том числе центральную нервную), что при отсутствии лечения может привести к инвалидности, а в отдельных случаях – к летальным исходам.

Защитить себя от укусов клещей и заболеваний, которые они переносят, можно, соблюдая несколько правил:

собираясь на прогулку в парк, сквер или лесную зону, надевайте головной убор и светлую, плотно прилегающую к телу одежду с длинными рукавами;

во время и после прогулки тщательно осматривайте себя, особое внимание уделяя участкам тела, покрытым волосами;

по возвращении домой одежду, в которой гуляли, следует сразу постирать. Совершенно не лишним будет использование репеллентов;

клеща на дом могут принести на себе домашние любимцы. Поэтому используйте для обработки животных специальные средства, а после прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых (лучше делать это за дверью дома).

Если клещ таки присосался, следует как можно быстрее его снять. Желательно – обратиться в ближайший травмпункт. Там медики удалят насекомое, обработают укус и предоставят вам все необходимые рекомендации.

Чтобы снять клеща самостоятельно, необходимо аккуратно, плавными движениями расшатывать его из стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей. Медленно удалить клеща необходимо вместе с хоботком.

Место укуса смажьте 3%-ным раствором йода, спиртом или одеколоном. Если частица клеща осталась в ране, ее удаляют стерильной иглой. После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом.

После укуса несколько недель уделите особое внимание своему самочувствию. Любое недомогание: головная боль, температура, слабость, покраснение в месте укуса, разрастание пятна или отека – повод немедленно обратиться к врачу.

Еще одна опасность заключается в том, что заболевания, переносимые клещами, не обязательно имеют внешних признаков. Поэтому в любом случае через месяц после укуса необходимо сдать кровь на антитела к боррелиозу, чтобы не пропустить опасную болезнь.