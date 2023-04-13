Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської військової адміністрації Валентина Гінзбург нагадала прості правила захисту від укусів кліщів і що робити, якщо комаха все ж таки вкусила.

– Укуси кліщів здебільшого абсолютно безболісні, але можуть завдати великої шкоди здоров’ю людини. Сезон найбільшої активності цих комах – з квітня по жовтень, – говорить директорка Департаменту.

Вона зазначила, що кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких, як хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо. Вони вражають різні органи та системи (зокрема центральну нервову), що за відсутності лікування може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.

Захистити себе від укусів кліщів і захворювань, які вони переносять, можна, дотримуючись кількох правил:

збираючись на прогулянку в парк, сквер або лісову зону, надягайте головний убір і світлий одяг із довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла;

під час і після прогулянки ретельно оглядайте себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, покритим волоссям;

після повернення додому одяг, у якому гуляли, слід одразу випрати. Зовсім не зайвим буде використання репелентів;

кліща додому можуть принести на собі домашні улюбленці. Тож використовуйте для обробки тварин спеціальні засоби, а після прогулянки ретельно обстежте їх на наявність комах (краще робити це за дверима оселі).

Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус і нададуть вам усі необхідні рекомендації.

Щоб зняти кліща самостійно, необхідно акуратно, плавними рухами розхитувати його з боку в бік пальцями, загорнутими марлевою серветкою, пінцетом або петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща і шкірою. Повільно видалити кліща необхідно разом із хоботком.

Місце укусу змастіть 3%-вим розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо частинка кліща залишилася в рані, її видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

Після укусу кілька тижнів приділіть особливу увагу своєму самопочуттю. Будь-яке нездужання: головний біль, температура, слабкість, почервоніння в місці укусу, розростання плями чи набряку – привід негайно звернутися до лікаря.

Ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносять кліщі, не обов’язково мають зовнішніх ознак. Тому в будь-якому разі через місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу.