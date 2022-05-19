Вкусив павук – як надати першу допомогу

Укуси павуків небезпечні не лише для здоров’я людини, але й для життя.

Медичний директор Запорізької обласної дитячої лікарні В’ячеслав Ткаченко розповів, що робити у такому разі.

За його словами, спочатку треба промити укус холодною водою – чим раніше, тим краще. Якщо є антисептик, варто обробити місце укусу. Для цього можна використовувати перекис водню, розчин марганцівки.

– Треба знерухомити вкушену кінцівку, накласти антисептичну пов’язку, прикласти до місця укусу холод, пити якомога більше рідини, – йдеться у рекомендаціях.

Якщо у потерпілою людини з’явилися симптоми алергічної реакції, треба випити будь-які антигістамінні препарати.

Водночас якщо стан погіршується, треба терміново звернутися до лікаря.

Треба пам’ятати, що після укусу павука симптоми можуть виникнути не одразу. Спочатку це може бути лише біль в місці укусу. Саме тому важливо стежити за місцем ураження та за своїм загальним станом. Особливо пильними мають бути батьки маленьких дітей.