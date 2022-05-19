Укусил паук — как оказать первую помощь

Укусы пауков опасны не только для здоровья человека, но и для жизни.

Медицинский директор Запорожской областной детской больницы Вячеслав Ткаченко рассказал, что делать в этом случае.

По его словам, сначала нужно промыть укус холодной водой – чем раньше, тем лучше. Если есть антисептик, следует обработать место укуса. Для этого можно использовать перекись водорода, раствор марганцовки.

— Надо обездвижить укушенную конечность, наложить антисептическую повязку, приложить к месту укуса холод, пить как можно больше жидкости, — говорится в рекомендациях.

Если у потерпевшего человека появились симптомы аллергической реакции, нужно выпить любые антигистаминные препараты.

В то же время если состояние ухудшается, нужно срочно обратиться к врачу.

Следует помнить, что после укуса паука симптомы могут возникнуть не сразу. Сначала это может быть только боль в месте укуса. Поэтому важно следить за местом укуса и за своим общим состоянием. Особенно бдительными должны быть родители маленьких детей.