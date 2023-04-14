Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Немає ні вакцини, ні тестів: у Європі поширюється рідкісний і смертельний вірус

14 Квітня 2023, 14:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кліщ
Джерело: Depositphotos

Науковці низки європейських країн шукають нові тести та вакцину проти рідкісного і смертельно небезпечного вірусу, який поширюється континентом за допомогою кліщів.

62-річного чоловіка кліщ вкусив під час походу полями в Іспанії. Через два дні він відчув себе погано і був доставлений до лікарні в Мадриді, де його стан різко погіршився. Він помер на дев’ятий день хвороби.

Це сталося 2016 року і стало першим летальним випадком в Іспанії, спричиненим конго-кримською геморагічною лихоманкою (ККГЛ), яка поширюється кліщами, починається з грипоподібних симптомів і часто може закінчитися відмовою органів.

Читайте також:
кліщіОбережно, кліщі! Що таке хвороба Лайма та як її лікувати

– Кліщі переміщуються Європою через зміну клімату, пов’язану з більш довгим і посушливим літом, – сказав професор-вірусолог із Каролінського інституту у Швеції Алі Міразімі.

Вчені попереджають, що ККГЛ, який може вбити від 10% до 40% пацієнтів, поширюється на північ і захід Європи.

Уперше ККГЛ було описано під час спалаху 1944 року серед солдатів у Криму на північному узбережжі Чорного моря. Спорадичні спалахи реєструються досі, особливо в Африці, Східній Європі, Туреччині, Центральній Азії та Індії. Хвороба поширюється по всьому світу.

Один заражений кліщ може продукувати тисячі інфікованих яєць. Молоді кліщі харчуються дрібними ссавцями, такими як кролики, а також птахами, зокрема й домашніми.

– У нас немає хороших медичних препаратів. Немає хорошого противірусного засобу, немає схваленої вакцини, і знання про хворобу не повні, – визнає Міразімі.

Це означає, що у лікарів немає іншого вибору, окрім як покладатися на загальне лікування, яке складається з рідин, ліків та інтенсивної терапії.

Ще одна проблема полягає в тому, що людина, інфікована геморагічною лихоманкою, може передавати її через слину і піт. Це становить ризик для членів сім’ї, а також для лікарів і медсестер, які лікують пацієнта.

Тож що раніше буде поставлено діагноз, то краще для всіх, адже швидка діагностика дає змогу належним чином ізолювати інфікованих пацієнтів.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Європа Кліщі лікування науковці Смерть хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь