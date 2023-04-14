Науковці низки європейських країн шукають нові тести та вакцину проти рідкісного і смертельно небезпечного вірусу, який поширюється континентом за допомогою кліщів.

62-річного чоловіка кліщ вкусив під час походу полями в Іспанії. Через два дні він відчув себе погано і був доставлений до лікарні в Мадриді, де його стан різко погіршився. Він помер на дев’ятий день хвороби.

Це сталося 2016 року і стало першим летальним випадком в Іспанії, спричиненим конго-кримською геморагічною лихоманкою (ККГЛ), яка поширюється кліщами, починається з грипоподібних симптомів і часто може закінчитися відмовою органів.

– Кліщі переміщуються Європою через зміну клімату, пов’язану з більш довгим і посушливим літом, – сказав професор-вірусолог із Каролінського інституту у Швеції Алі Міразімі.

Вчені попереджають, що ККГЛ, який може вбити від 10% до 40% пацієнтів, поширюється на північ і захід Європи.

Уперше ККГЛ було описано під час спалаху 1944 року серед солдатів у Криму на північному узбережжі Чорного моря. Спорадичні спалахи реєструються досі, особливо в Африці, Східній Європі, Туреччині, Центральній Азії та Індії. Хвороба поширюється по всьому світу.

Один заражений кліщ може продукувати тисячі інфікованих яєць. Молоді кліщі харчуються дрібними ссавцями, такими як кролики, а також птахами, зокрема й домашніми.

– У нас немає хороших медичних препаратів. Немає хорошого противірусного засобу, немає схваленої вакцини, і знання про хворобу не повні, – визнає Міразімі.

Це означає, що у лікарів немає іншого вибору, окрім як покладатися на загальне лікування, яке складається з рідин, ліків та інтенсивної терапії.

Ще одна проблема полягає в тому, що людина, інфікована геморагічною лихоманкою, може передавати її через слину і піт. Це становить ризик для членів сім’ї, а також для лікарів і медсестер, які лікують пацієнта.

Тож що раніше буде поставлено діагноз, то краще для всіх, адже швидка діагностика дає змогу належним чином ізолювати інфікованих пацієнтів.