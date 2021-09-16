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Нет прививки против Covid-19: во Франции отстранили от работы тысячи медиков

16 сентября, 15:06 Вікторія Яснопольська
франция
Источник: Depositphotos

Порядка трех тыс. медицинских работников по всей Франции были отстранены от работы без сохранения оплаты за то, что не прошли вакцинацию против Covid-19. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

— Вчера сотрудники медицинских центров и клиник, которые еще не были вакцинированы, были уведомлены о трех тысячах отстранений, — сказал министр.

Он добавил, что несколько десятков человек подали в отставку, но так и не подписали согласия на джебы.

Напомним, что в июле 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон предъявил персоналу больниц, работникам домов престарелых и пожарной службе ультиматум: получить хотя бы одну дозу до 15 сентября или неминуемо неоплачиваемое отстранение.

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции на прошлой неделе подсчитало, что примерно 12% больничного персонала и около 6% врачей частной практики еще не вакцинированы.

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В целом же 70% французов получили обе дозы, необходимые для полной вакцинации, которые доступны каждому человеку старше 12 лет. Это один из самых высоких показателей в мире.

Но вместе с тем 74% получили только одну дозу, что говорит о том, что многие люди сопротивляются уколам, несмотря на их широкую доступность.

 

Источник
MedicalXpress
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Франція
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