Близько трьох тис. медичних працівників по всій Франції були відсторонені від роботи без збереження оплати за те, що не пройшли вакцинацію проти Covid-19. Про це сьогодні, 15 вересня, заявив Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

– Вчора співробітники медичних центрів і клінік, які ще не були вакциновані, були повідомлені про три тисячі відсторонень, – сказав міністр.

Він додав, що кілька десятків людей подали у відставку, але так і не підписали згоди на джеби.

Нагадаємо, що в липні 2021 року президент Франції Еммануель Макрон пред’явив персоналу лікарень, працівникам будинків престарілих і пожежній службі ультиматум: отримати хоча б одну дозу до 15 вересня або неминуче безоплатне усунення.

Національне агентство громадської охорони здоров’я Франції минулого тижня підрахувало, що приблизно 12% лікарняного персоналу і близько 6% лікарів приватної практики ще не вакциновані.

В цілому ж 70% французів отримали обидві дози, необхідні для повної вакцинації, які доступні кожній людині старше 12 років. Це один з найвищих показників у світі.

Але разом з тим 74% отримали тільки одну дозу, що говорить про те, що багато людей чинять опір уколів, незважаючи на їх широку доступність.