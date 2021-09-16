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Во всех сферах: Италия первой в ЕС вводит обязательное вакцинирование

16 сентября, 13:23 Лариса Божко
Италія ковид
Источник: Depositphotos

Италия первой в Европе вводит обязательное вакцинирование работников и служащих во всех сферах деятельности. С 15 октября в стране никто без зеленого пропуска не сможет попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.

Кроме того, во всех компаниях и государственных учреждениях должен быть назначен ответственный за соблюдение правила и проверку пропусков, как это сейчас происходит в школах и университетах.

А работников и служащих, у которых не будет зеленого пропуска, планируют штрафовать, но не увольнять.

Сумма штрафов будет составлять от € 400 до € 1 тыс.,  и еще больше — за подделку документа.

Но если работник не появляется на рабочем месте пять дней из-за того, что у него нет зеленого пропуска, то работодатель имеет право приостановить контракт с ним без выплат и компенсаций.

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Одно из первых увольнений невакцинированных сотрудников произошло в CNN, когда трое работников вошли в офис без вакцинации от Covid-19.

Источник: Corriere della Sera.

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Коронавирус Covid-19
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