Италия первой в Европе вводит обязательное вакцинирование работников и служащих во всех сферах деятельности. С 15 октября в стране никто без зеленого пропуска не сможет попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.
Кроме того, во всех компаниях и государственных учреждениях должен быть назначен ответственный за соблюдение правила и проверку пропусков, как это сейчас происходит в школах и университетах.
А работников и служащих, у которых не будет зеленого пропуска, планируют штрафовать, но не увольнять.
Сумма штрафов будет составлять от € 400 до € 1 тыс., и еще больше — за подделку документа.
Но если работник не появляется на рабочем месте пять дней из-за того, что у него нет зеленого пропуска, то работодатель имеет право приостановить контракт с ним без выплат и компенсаций.
Одно из первых увольнений невакцинированных сотрудников произошло в CNN, когда трое работников вошли в офис без вакцинации от Covid-19.
Источник: Corriere della Sera.