Італія першою в Європі вводить обов’язкове вакцинування працівників і службовців в усіх сферах діяльності. З 15 жовтня в країні ніхто без зеленої перепустки не зможе потрапити на фабрики, в офіси, професійні студії та будь-які інші робочі місця.

Крім того, в усіх компаніях і державних установах має бути призначений відповідальний за дотримання правила і перевірку перепусток, як це зараз відбувається в школах і університетах.

А працівників і службовців, у яких не буде зеленої перепустки, планують штрафувати, але не звільняти.

Сума штрафів становитиме від € 400 до € 1 тис., і ще більше – за підробку документа.

Але якщо працівник не з’являється на робочому місці п’ять днів через те, що у нього немає зеленої перепустки, то роботодавець має право призупинити контракт з ним без виплат і компенсацій.

Одне з перших звільнень невакцинованих співробітників відбулося в CNN, коли троє працівників увійшли в офіс без вакцинації від Covid-19.

Джерело: Corriere della Sera.