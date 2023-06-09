Специалисты Института сердца Минздрава Украины выполнили успешную пересадку сердца 15-летнему Максиму. Эта сверхсложная операция понадобилась ребенку после тяжелого течения коронавирусной болезни.

Об этом сотрудники Института сообщили на своей странице в Facebook.

— Пока одна страна пробивает еще одно дно, демонстрируя свою жестокость и дикость, украинцы показывают пример высокой человечности, спасая жизни. Несмотря на обстрелы, наводнения и расстояния, — говорится в сообщении.

Максим заболел Covid-19 в феврале. Тогда никто не мог подумать, что болезнь приведет к таким последствиям и единственным спасением для 15-летнего ребенка станет трансплантация сердца.

По словам медиков, трансплантация могла пройти еще неделю назад, но тогда шанс на спасение получил другой пациент.

— В день ужасной трагедии на Каховской ГЭС команда Института сердца выполнила трансплантацию сердца 15-летнему Максиму. Впервые во время войны сердце доставили вертолетом из Винницы, — пишут медики.

Коллектив Института выражает искреннюю благодарность семьям доноров за принятие нелегкого решения.

Источник: Институт сердца Минздрава Украины