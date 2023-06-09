Фахівці Інституту серця МОЗ України виконали успішну пересадку серця 15-річному Максиму. Ця надскладна операція знадобилася дитині після важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Про це співробітники Інституту повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Поки одна країна пробиває ще одне дно, демонструючи свою жорстокість і дикість, українці показують приклад високої людяності, рятуючи життя. Незважаючи на обстріли, повені та відстані, – йдеться в повідомленні.

Максим захворів на Covid-19 у лютому. Тоді ніхто не міг подумати, що хвороба призведе до таких наслідків і єдиним порятунком для 15-річної дитини стане трансплантація серця.

За словами медиків, трансплантація могла відбутися ще тиждень тому, але тоді шанс на порятунок отримав інший пацієнт.

– У день жахливої трагедії на Каховській ГЕС команда Інституту серця виконала трансплантацію серця 15-річному Максиму. Уперше під час війни серце доставили гелікоптером із Вінниці, – пишуть медики.

Колектив Інституту висловлює щиру подяку родинам донорів за прийняття нелегкого рішення.

Джерело: Інститут серця МОЗ України