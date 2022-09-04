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Неожиданный ракурс: как замедлить старение кожи с помощью смартфона

4 сентября 2022, 13:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфон
Источник: Depositphotos

Исследователи Орегонского государственного университета в США доказали, что синий свет, излучаемый смартфонами, может увеличить скорость старения человека и привести к нейродегенерации. Следовательно, замедлить этот нежелательный процесс можно путем ограничения использования гаджетов.

Сообщается, что ученые проверили свою теорию на плодовых мушках: одна их группа содержалась в постоянной темноте, а другая подвергалась воздействию синего света.

Было обнаружено, что у тех насекомых, которые подвергались воздействию синего света, был более низкий уровень химического вещества, известного как сукцинат, что позволило предположить сбои в производстве энергии.

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Кроме того, у мух под синим светом также был более низкий уровень глутаматахимического вещества, необходимого для поддержания связи между клетками. То есть его отсутствие, по словам исследователей, указывает на нейродегенерацию.

— Сигнальные химические вещества в клетках мух и людей одинаковы, поэтому существует вероятность негативного воздействия синего света на людей, — объясняют ученые.

Отмечается, что в прошлом смартфоны были связаны с ростом распространенности плохого психического здоровья, особенно среди молодежи. Тем не менее, это одно из первых исследований, связывающих гаджеты с плохим физическим здоровьем.

Вместе с тем, исследователи не взяли на себя смелость утверждать, что смартфоны станут важным фактором риска для здоровья в долгосрочной перспективе.

По их мнению, остаются актуальными гораздо более сильные факторы, такие как сбалансированное питание, уровень активности и другие условия, которые могут иметь гораздо большее влияние на старение и продолжительность жизни.

Источник: Express

Теги
Наукові дослідження науковці Смартфон Старіння
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