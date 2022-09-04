Дослідники Орегонського державного університету в США довели, що синє світло, що випромінюється смартфонами, може збільшити швидкість старіння людини і привести до нейродегенерації. Отже, уповільнити цей небажаний процес можна шляхом обмеження використання гаджетів.

Повідомляється, що вчені перевірили свою теорію на плодових мушках: одна їхня група містилася в постійній темряві, а інша піддавалася впливу синього світла.

Було виявлено, що у тих комах, які піддавалися впливу синього світла, був більш низький рівень хімічної речовини, відомої як сукцинат, що дозволило припустити збої у виробництві енергії.

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Крім того, мухи під синім світлом також мали нижчий рівень глутамату – хімічної речовини, необхідної для підтримки зв’язку між клітинами. Тобто його відсутність, за словами дослідників, вказує на нейродегенерацію.

– Сигнальні хімічні речовини в клітинах мух і людей однакові, тому існує ймовірність негативного впливу синього світла на людей, – пояснюють вчені.

Відзначається, що в минулому смартфони були пов’язані зі зростанням поширеності поганого психічного здоров’я, особливо серед молоді. Тим не менш, це одне з перших досліджень, що пов’язують гаджети з поганим фізичним здоров’ям.

Разом з тим, дослідники не взяли на себе сміливість стверджувати, що смартфони стануть важливим фактором ризику для здоров’я в довгостроковій перспективі.

На їхню думку, залишаються актуальними набагато сильніші фактори, такі як збалансоване харчування, рівень активності та інші умови, які можуть мати набагато більший вплив на старіння і тривалість життя.

Джерело: Express