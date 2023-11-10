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Неожиданный результат: ученые выяснили, как одиночество влияет на продолжительность жизни

10 ноября 2023, 08:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літні люди
Источник: Pexels

Команда ученых Университета Глазго в ходе исследования выяснила, что у тех людей, которые не встречаются с близкими родственниками или друзьями, на 77% больше шансов умереть по любой причине. В этом смысле посещения даже раз в месяц могут иметь большое значение.

Пять видов социальный связей

Используя данные UK Biobank о здоровье и генетике взрослых британцев, авторы изучили пять различных видов социальных связей, о которых сообщили 458 146 человек со средним возрастом 57 лет, а затем наблюдали за ними в среднем в течение 12,6 лет. 

Выяснилось, что каждая форма социальной изоляции, такая как проживание в одиночестве, нечастые визиты друзей или семьи, связана с более высоким риском смерти.

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Риск умереть от болезней сердца

Люди, которых никогда не посещали друзья или родственники, имели на 53% больше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и повышенный риск смерти на 39% по сравнению с теми, кого навещали ежедневно.

Те, кто жил один, имели на 48% больше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, а отсутствие возможности довериться кому-либо или принять участие в какой-либо деятельности также увеличивало риск смертности.

Даже раз в месяц

Те, кто испытывал более чем одну форму социальной изоляции, подвергались еще большему риску. По данным исследования, люди, которые жили одни и никогда не видели друзей или семью, имели на 77% более высокий риск смерти от любой причины и еще более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которых навещали друзья или родственники хотя бы раз в месяц, имели значительно меньший риск смерти, что позволяет предположить, что такое социальное взаимодействие потенциально имеет мощный защитный эффект.

Источник
The Guardian
Теги
літні люди Наукові дослідження тривалість життя
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