Команда вчених Університету Глазго під час дослідження з’ясувала, що у тих людей, які не зустрічаються з близькими родичами або друзями, на 77% більше шансів померти з будь-якої причини. У цьому сенсі відвідування навіть раз на місяць можуть мати велике значення.

П’ять видів соціальних зв’язків

Використовуючи дані UK Biobank про здоров’я і генетику дорослих британців, автори вивчили п’ять різних видів соціальних зв’язків, про які повідомили 458 146 осіб із середнім віком 57 років, а потім спостерігали за ними в середньому протягом 12,6 років.

З’ясувалося, що кожна форма соціальної ізоляції, як-от проживання на самоті, нечасті візити друзів або сім’ї, пов’язана з вищим ризиком смерті.

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Ризик померти від хвороб серця

Люди, яких ніколи не відвідували друзі або родичі, мали на 53% більше шансів померти від серцево-судинних захворювань і підвищений ризик смерті на 39% порівняно з тими, кого відвідували щодня.

Ті, хто жив наодинці, мали на 48% більше шансів померти від серцево-судинних захворювань, а відсутність можливості довіритися кому-небудь або взяти участь у будь-якій діяльності також збільшувала ризик смертності.

Навіть раз на місяць

Ті, хто відчував більше ніж одну форму соціальної ізоляції, зазнавали ще більшого ризику. За даними дослідження, люди, які жили самі й ніколи не бачили друзів або сім’ю, мали на 77% вищий ризик смерті від будь-якої причини та ще вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань або інсульту.

Дослідники дійшли висновку, що люди, яких відвідували друзі чи родичі хоча б раз на місяць, мали значно менший ризик смерті, що дає змогу припустити, що така соціальна взаємодія потенційно має потужний захисний ефект.