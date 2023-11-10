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Несподіваний результат: учені з’ясували, як самотність впливає на тривалість життя

10 Листопада 2023, 08:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
літні люди
Джерело: Pexels

Команда вчених Університету Глазго під час дослідження з’ясувала, що у тих людей, які не зустрічаються з близькими родичами або друзями, на 77% більше шансів померти з будь-якої причини. У цьому сенсі відвідування навіть раз на місяць можуть мати велике значення.

П’ять видів соціальних зв’язків

Використовуючи дані UK Biobank про здоров’я і генетику дорослих британців, автори вивчили п’ять різних видів соціальних зв’язків, про які повідомили 458 146 осіб із середнім віком 57 років, а потім спостерігали за ними в середньому протягом 12,6 років.

З’ясувалося, що кожна форма соціальної ізоляції, як-от проживання на самоті, нечасті візити друзів або сім’ї, пов’язана з вищим ризиком смерті.

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Ризик померти від хвороб серця

Люди, яких ніколи не відвідували друзі або родичі, мали на 53% більше шансів померти від серцево-судинних захворювань і підвищений ризик смерті на 39% порівняно з тими, кого відвідували щодня.

Ті, хто жив наодинці, мали на 48% більше шансів померти від серцево-судинних захворювань, а відсутність можливості довіритися кому-небудь або взяти участь у будь-якій діяльності також збільшувала ризик смертності.

Навіть раз на місяць

Ті, хто відчував більше ніж одну форму соціальної ізоляції, зазнавали ще більшого ризику. За даними дослідження, люди, які жили самі й ніколи не бачили друзів або сім’ю, мали на 77% вищий ризик смерті від будь-якої причини та ще вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань або інсульту.

Дослідники дійшли висновку, що люди, яких відвідували друзі чи родичі хоча б раз на місяць, мали значно менший ризик смерті, що дає змогу припустити, що така соціальна взаємодія потенційно має потужний захисний ефект.

Джерело
The Guardian
Теги
літні люди Наукові дослідження тривалість життя
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