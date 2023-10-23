За минувшую неделю в столице зарегистрировано 12 760 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе Covid-19. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

— По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 8,6% у взрослых и детей. В частности, детей заболело 7 563 (рост на 5,5%), взрослых – 5 197 (рост на 13,5%), — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45,8%. В настоящее время этот показатель составляет 432,2.

Сейчас смотрят

Также стало известно, что из всех заболевших дети составляют 59,3% , на прошлой неделе – 61%. Заболеваемость среди школьников выросла на 8,6%. В частности, у детей школьного возраста зарегистрировано 4168 случаев.

Кроме того, наблюдается рост госпитализации среди заболевших гриппом и ОРВИ. В столичные медучреждения за последнюю неделю попали 258 человек, 158 из них – дети.

Коронавирусной инфекцией заболели 656 человек, в том числе 47 детей до 17 лет. Госпитализированы 102 человека, из которых 23 ребенка.

Сообщается, что заболеваемость Covid-19 за минувшую неделю выросла на 13,5%. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 12 пациентов, в том числе один ребенок. Зарегистрирован один летальный случай от осложнений заболевания.