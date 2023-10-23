За минулий тиждень у столиці зареєстровано 12 760 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема Covid-19. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

– Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворюваності на 8,6% у дорослих і дітей. Зокрема, дітей захворіло 7 563 (зростання на 5,5%), дорослих – 5 197 (зростання на 13,5%), – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 45,8%. Наразі цей показник становить 432,2.

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Також стало відомо, що з усіх захворілих діти становлять 59,3%, минулого тижня – 61%. Захворюваність серед школярів зросла на 8,6%. Зокрема, у дітей шкільного віку зареєстровано 4168 випадків.

Крім того, спостерігається зростання госпіталізації серед хворих на грип та ГРВІ. До столичних медзакладів за останній тиждень потрапили 258 осіб, 158 із них — діти.

На коронавірусну інфекцію захворіли 656 осіб, зокрема 47 дітей до 17 років. Госпіталізовано 102 особи, з яких 23 дитини.

Повідомляється, що захворюваність на Covid-19 за минулий тиждень зросла на 13,5%. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 12 пацієнтів, зокрема одна дитина. Зареєстровано один летальний випадок від ускладнень захворювання.