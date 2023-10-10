10 октября отмечается Всемирный день ментального здоровья, и эта тема чрезвычайно важна в современных реалиях. Ментальное здоровье становится ключевым фактором нашей устойчивости и способности справляться с вызовами жизни.

Именно от ментального здоровья зависит наш внутренний ресурс, реализация собственного потенциала и бережное отношение к себе и нашим близким.

— Сегодня наша устойчивость лелеется в многочисленных испытаниях. Каждый из нас сталкивается со стрессом. И в этой новой травматической реальности мы должны подставить друг другу плечо, — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Чтобы обеспечить психосоциальную поддержку украинцам, министерство учредило новую услугу по формированию жизнестойкости. Это поможет уменьшить тревожность.

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— 80% украинцев нуждаются именно в такой поддержке — не специфическом лечении, а дружественном плече, причастности к сообществу, общении, поддержке в горе, — сообщила Жолнович.

Задача социальной политики — помочь людям пережить сложные обстоятельства и дать эффективные инструменты для выхода из кризиса.