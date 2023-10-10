10 жовтня відзначається Всесвітній день ментального здоров’я, і ця тема надзвичайно важлива в теперішніх реаліях. Ментальне здоров’я стає ключовим фактором нашої стійкості і спроможності справлятися з викликами життя.

Саме від ментального здоров’я залежить наш внутрішній ресурс, реалізація власного потенціалу та дбайливе ставлення до себе та наших близьких.

– Сьогодні наша стійкість плекається у численних випробуваннях. Кожен з нас стикається зі стресом. І в цій новій травматичній реальності маємо підставляти одне одному плече, – зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

З цією метою міністерство започаткувало нову послугу з формування життєстійкості, яка допоможе зменшити тривожність.

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– 80% українців потребують саме такої підтримки – не специфічного лікування, а дружнього плеча, причетності до спільноти, спілкування, підтримки в горюванні, – повідомила Жолнович.

Завдання соціальної політики – допомогти людям пережити складні обставини та надати дієві інструменти для виходу з кризи.