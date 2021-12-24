В скором времени в двух последних областях отменят красную зону карантина – Ляшко

В ближайшие дни в Волынской и Запорожской областях могут отменить красную зону карантина. Это последние области, в которых действует красный уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что Волынская и Запорожская области по идентификаторам заболеваемости уже не соответствуют красному уровню.

В связи с этим Минздрав направил заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит вопрос исключения этих областей из красной зоны.

— Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит ситуацию. И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области из красного уровня эпидопасности, – подчеркнул Виктор Ляшко.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 647 случаев коронавируса, в том числе заболели 519 детей и 107 медицинских работников.

За сутки вылечиться удалось 14 874 людям, однако 248 пациентов умерли от осложнений Covid-19. В больницы попало 1 646 пациентов.

Больше больных обнаружили в Киеве — 1 234. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале.