В скором времени в двух последних областях отменят красную зону карантина – Ляшко

В ближайшие дни в Волынской и Запорожской областях могут отменить красную зону карантина. Это последние области, в которых действует красный уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр отметил, что Волынская и Запорожская области по идентификаторам заболеваемости уже не соответствуют красному уровню.
В связи с этим Минздрав направил заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит вопрос исключения этих областей из красной зоны.
— Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит ситуацию. И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области из красного уровня эпидопасности, – подчеркнул Виктор Ляшко.
Коронавирус в Украине
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 647 случаев коронавируса, в том числе заболели 519 детей и 107 медицинских работников.
За сутки вылечиться удалось 14 874 людям, однако 248 пациентов умерли от осложнений Covid-19. В больницы попало 1 646 пациентов.
Больше больных обнаружили в Киеве — 1 234. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале.