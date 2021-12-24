Незабаром у двох останніх областях скасують червону зону карантину – Ляшко

Найближчими днями у Волинській та Запорізькій областях можуть скасувати червону зону карантину. Це останні області, у яких наразі діє червоний рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що Волинська та Запорізька області за ідентифікаторами захворюваності уже не відповідають червоному рівню.

У зв’язку з цим МОЗ направило заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне питання виключення цих областей з червоної зони.

– Ми вчора від Міністерства охорони здоров’я направили відповідну заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію. І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з червоного рівня епіднебезпеки, – наголосив Віктор Ляшко.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксували 6 647 випадків коронавірусу, зокрема захворіли 519 дітей і 107 медичних працівників.

За добу вилікуватися вдалося 14 874 особам, однак 248 пацієнтів померли від ускладнень Covid-19. До лікарень потрапило 1 646 пацієнтів.

Найбільше хворих виявили у Києві – 1 234. Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні читайте у матеріалі.