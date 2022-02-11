Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 3 по 11 декабря провел всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус. Его результаты оказались несколько неожиданными.

Опрос включал несколько позиций, по которым ответы украинцы распределились следующим образом.

Чувствуете ли вы себя счастливым человеком:

44,3% — да

26,3% — скорее да, чем нет

13,1% — и да, и нет

6,5% — скорее нет

8,1% — нет

1,7% — не смогли определиться с ответом.

Уровень счастья по возрастам:

18-39 лет – 81%

40-59 лет – 67%

старше 60% — 62%

Ощущают себя счастливыми:

56% — люди с низким достатком (не хватает на еду или хватает только на еду)

76% — люди со средним достатком (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать)

86% – люди с высоким достатком (могут позволить себе дорогие покупки без особых сложностей).

Счастье и уровень образования:

61% — считают себя счастливыми люди с неполным средним образованием, 79% — считают себя счастливыми люди с высшим образованием.

По словам аналитика КМИС Юлии Сахно, несмотря на пандемию и другие проблемы, жители страны чувствуют себя в такой же степени счастливыми, как и два года назад.

— Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди воспринимают Covid-19 как общую внешнюю угрозу, которая влияет на всех, что может порождать определенное чувство солидарности и поддержки тех, кто заболел, — отметила аналитик.

По ее словам, война на востоке Украины привела к существенному падению уровня счастья лишь на тех территориях, где непосредственно происходили военные действия, и практически не повлияла на самооценку счастья в других регионах.

Было изучено мнение 2 тыс. респондентов из всех регионов (кроме АР Крым и отдельных неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Источник: КМИС