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Несмотря на войну на востоке и Covid-19: почти 70% украинцев чувствуют себя счастливыми

11 февраля 2022, 15:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
украинцы
Источник: Depositphotos

Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 3 по 11 декабря провел всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус. Его результаты оказались несколько неожиданными.

Опрос включал несколько позиций, по которым ответы украинцы распределились следующим образом.

Чувствуете ли вы себя счастливым человеком:

  • 44,3% — да
  • 26,3% — скорее да, чем нет
  • 13,1% — и да, и нет
  • 6,5% — скорее нет
  • 8,1% — нет
  • 1,7% — не смогли определиться с ответом.

Уровень счастья по возрастам:

  • 18-39 лет – 81%
  • 40-59 лет – 67%
  • старше 60% — 62%

Ощущают себя счастливыми:

  • 56% — люди с низким достатком (не хватает на еду или хватает только на еду)
  • 76% — люди со средним достатком (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать)
  • 86% – люди с высоким достатком (могут позволить себе дорогие покупки без особых сложностей).

Счастье и уровень образования:

61% — считают себя счастливыми люди с неполным средним образованием, 79% — считают себя счастливыми люди с высшим образованием.

По словам аналитика КМИС Юлии Сахно, несмотря на пандемию и другие проблемы, жители страны чувствуют себя в такой же степени счастливыми, как и два года назад.

— Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди воспринимают Covid-19 как общую внешнюю угрозу, которая влияет на всех, что может порождать определенное чувство солидарности и поддержки тех, кто заболел, — отметила аналитик.

По ее словам, война на востоке Украины привела к существенному падению уровня счастья лишь на тех территориях, где непосредственно происходили военные действия, и практически не повлияла на самооценку счастья в других регионах.

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Было изучено мнение 2 тыс. респондентов из всех регионов (кроме АР Крым и отдельных неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Источник: КМИС

Теги
Опрос , соцопитування
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