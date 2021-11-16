В ходе опроса, который провела компания Gradus Research, исследуя аспекты счастья для украинцев, выяснилось, что для наших людей крайне важна не только сексуальная удовлетворенность, но и возможность говорить о сексе с партнером.

Так, подавляющее большинство респондентов, 78%, отметили секс, как одну из важных составляющих счастья. Из всего количества опрошенных 63% — довольны своей сексуальной жизнью выше среднего, 54% — оценили интимные отношения как вполне нормальные, 40% высказали сексуальное недовольство.

Интересно, что половина всех опрошенных, 50%, расценивает секс как вовсе не обязательное условие стабильных отношений, указав при этом, что гораздо крепче секса их связывают с партнером совместное имущество и страх одиночества.

Опять-таки половина, 51%, респондентов призналась, что им нисколько не стыдно говорить о своих сексуальных фантазиях. Причем женщины оценивали себя в качестве сексуального партнера гораздо скромнее, чем мужчины.

Больше всего сексуально недовольных, 44%, оказалось в возрастной категории от 18 до 24 лет. Среди причин молодые люди называли неуверенность в себе, подавленность, панику и тревогу, что можно объяснить нехваткой опыта.

Представители старшей возрастной группы, наоборот, показали уверенность в своих сексуальных способностях и амбициях.

Сбор информации осуществлялся путем самозаполнения анкет в мобильном приложении. Целевая группа исследования — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением от 50 тыс. человек. Количество результативных интервью – 1099. Период опроса – 29 октября 2021 года с 19.00 до 21.30.

Выводы исследования основываются на субъективных ответах респондентов и могут несколько не совпадать с реальной картиной.

Источник: Радио НВ