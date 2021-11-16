В ході опитування, яке провела компанія Gradus Research, досліджуючи аспекти щастя для українців, з’ясувалося, що для наших людей вкрай важлива не тільки сексуальна задоволеність, але і можливість говорити про секс з партнером.

Так, переважна більшість респондентів, 78%, відзначили секс, як одну з важливих складових щастя. З усієї кількості опитаних 63% – задоволені своїм сексуальним життям вище середнього, 54% – оцінили інтимні стосунки як цілком нормальні, 40% висловили сексуальне невдоволення.

Цікаво, що половина всіх опитаних, 50%, розцінює секс як зовсім не обов’язкова умова стабільних відносин, вказавши при цьому, що набагато міцніше сексу їх пов’язують з партнером спільне майно і страх самотності.

Знову-таки половина, 51%, респондентів зізналася, що їм анітрохи не соромно говорити про свої сексуальні фантазії. Причому жінки оцінювали себе в якості сексуального партнера набагато скромніше, ніж чоловіки.

Найбільше сексуально незадоволених, 44%, виявилося у віковій категорії від 18 до 24 років. Серед причин молоді люди називали невпевненість в собі, пригніченість, паніку і тривогу, що можна пояснити браком досвіду.

Представники старшої вікової групи, навпаки, виказали впевненість у своїх сексуальних здібностях і амбіціях.

Збір інформації здійснювався шляхом самозаповнення анкет у мобільному додатку. Цільова група дослідження – чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням від 50 тис. осіб. Кількість результативних інтерв’ю – 1099. Період опитування – 29 жовтня 2021 року з 19.00 до 21.30.

Висновки дослідження ґрунтуються на суб’єктивних відповідях респондентів і можуть дещо не збігатися з реальною картиною.

Джерело: Радіо НВ