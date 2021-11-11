У світі дедалі більше молодих людей говорять про небажання розмножуватися, а дехто навіть наважується на стерилізацію, щоб уже точно не народити потомство.

Журналісти The New York Post вивчили цю тенденцію чайлдфрі та зібрали історії дівчат, які пояснили, чому вони дійшли таких висновків.

Згідно зі статистикою, у США фіксують рекордно низьку кількість шлюбів, молодь від 20 до 30 років масово живе зі своїми батьками та не займається сексом.

– Кількість молодих людей у віці від 18 до 30 років, які визнають, що у них не було сексу минулого року, потроїлася у період з 2008 до 2018 року, – уточнює автор публікації Сьюзі Вайс.

За її словами, такий поворот у світогляді та поведінці стався не просто так. На це вплинула низка причин політичного, економічного, соціального, духовного, культурного та екологічного характеру. Варто згадати політичні та економічні кризи, екологічну катастрофу.

Наприклад, 39% представників покоління Z заявили, що не поспішають народжувати потомство, адже вони бояться кліматичного апокаліпсису. Популярна течія чайлдфрі й серед міленіалів, людей, що народилися з 1981 по 2000 рік.

У матеріалі авторка навела цитати дівчат, які зробили такий вибір.

– Я вважаю, що народжувати на світ дитину – це морально неправильно. Я збиралася почекати, доки мені виповниться 30, щоб провести цю процедуру, але я не можу ризикувати завагітніти і не мати можливості зробити аборт, – каже 28-річна Ізабель.

А 31-річна Дарлін згадала травми дитинства.

– Моя мама курила багато трави і займалася своїми справами, а мій батько увесь час був на роботі, – пояснила вона.

19-річна Софі зізналася, що ніколи не захоче мати дітей і не хоче ризикувати, щоразу покладаючись на протизаплідні та контрацептиви.

Екзистенційний психолог із Університету Північної Дакоти Клей Рутледж каже, що серед молоді зараз поширюється думка, що люди – це проблема. Вони забруднюють природу, будують заводи, викидають сміття в космос. Саме тому вони роблять вибір на користь стерилізації та життя без дітей.

Джерело: The New York Post