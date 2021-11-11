Чайлдфрі – одна й ідеологій, суть якої в усвідомленому небажанні мати дітей. У світі вона набирає обертів. Але яка ситуація в Україні? Чи справді українська молодь дедалі частіше не прагне вступати у відносини і продовжувати рід?

Про це Факти ICTV розповіла психолог Світлана Сухомлин.

– Я не можу сказати, що чайлдфрі – це про Україну. Наша молодь ще хоче кохання, стосунків, створювати сім’ї та ростити дітей. Інше питання у тому, що вони відкладають це через неможливість чи усвідомлену відповідальність, – наголошує Світлана Сухомлин.

За її словами, насамперед йдеться про розуміння та відповідальність.

– Українська молодь не поспішає заводити дітей не через те, що вона не хоче дітей, навпаки, це покоління дуже відповідальне. Переважає усвідомленість цих молодих людей. Вони хочуть здійснити це, поживши життя, зробивши правильний вибір, щоб були повноцінні сім’ї та емоційно здорові діти. І щоб вони змогли їм дати все, що їм потрібно, – додає психолог.

Окрім того, на це може впливати нестабільна ситуація в Україні.

– Можливо, це пов’язано ще й із тим, що молодь турбується про себе, про своє майбутнє, про те, що у них немає стабільності, забезпеченості. Вони мають мрії, фантазії, вони прагнуть, рухаються, пробиваються. Але водночас не відчувають ґрунту під ногами, тому не прагнуть пускати коріння, на жаль, – коментує Світлана Сухомлін.

Також є відсоток тих, хто почувається цілком упевнено у завтрашньому дні, але палає бажанням пожити зараз для себе та побачити світ.

– Їх невеликий відсоток в Україні, але вони є. Ці молоді люди успішні та добре заробляють, зараз перед ними відкритий весь світ, і вони хочуть побачити його, пожити для себе, насолодитися свободою, якістю життя, – пояснює фахівець.

Щодо підвищеної усвідомленості та бажання спочатку пожити для себе, це хороша тенденція, вважає психолог.

Вже дорослі та сформовані люди будуть усвідомлено створювати сім’ї та роститимуть дітей у здоровій атмосфері й достатку.