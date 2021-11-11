Чайлдфри — одна и идеологий, суть которой в осознанном нежелании иметь детей. В мире она набирает обороты. Но какова ситуация в Украине? Действительно ли украинская молодежь все чаще стремится не вступать в отношения и не продолжать род?

Об этом Фактам ICTV рассказала психолог Светлана Сухомлин.

— Я не могу сказать, что чайлдфри — это об Украине. Наша молодежь еще хочет любви, отношений, создавать семьи и растить детей. Другой вопрос в том, что они откладывают это из-за невозможности или осознанной ответственности, — подчеркивает Светлана Сухомлин.

По ее словам, в первую очередь речь идет о понимании и ответственности.

— Украинская молодежь не спешит заводить детей не из-за того, что они не хотят детей, наоборот, поколение очень ответственное. Превалирует осознанность этих молодых людей. Они хотят осуществить это, пожив жизнь, сделав правильный выбор, чтобы были полноценные семьи и эмоционально здоровые дети. И чтобы они смогли им дать все, что им необходимо, — добавляет психолог.

Кроме того, на это может влиять нестабильная ситуация в Украине.

— Может быть связано еще и с тем, что молодежь беспокоится о себе, о своем будущем, о том, что у них нет стабильности, обеспеченности. У них есть мечты, фантазии, они стараются, движутся, пробиваются. Но в то же время не чувствуют почвы под ногами, поэтому не стремятся пускать корни, к сожалению, — комментирует Светлана Сухомлин.

Также есть процент тех, кто чувствует себя вполне уверенно в завтрашнем дне, но горит желанием пожить сейчас для себя и увидеть мир.

— Их небольшой процент в Украине, но они есть. Эти молодые люди успешны и хорошо зарабатывают, сейчас перед ними открыт весь мир, и они хотят увидеть его, пожить для себя, насладиться свободой, качеством жизни, — объясняет специалист.

Что касается повышенной осознанности и желании сначала пожить для себя, это хорошая тенденция, считает психолог.

Уже взрослые и сформированные люди будут осознанно создавать семьи и растить детей в здоровой атмосфере и достатке.