В мире все больше молодых людей говорят о нежелании размножаться, а некоторые даже решаются на стерилизацию, чтобы уж точно не произвести на свет потомство.

Журналисты The New York Post изучили эту тенденцию чайлдфри и собрали истории девушек, которые объяснили, почему они приняли такое решение.

Согласно статистике, в США фиксируют рекордно низкое количество браков, молодежь от 20 до 30 лет массово живет со своими родителями и не занимается сексом.

— Количество молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые признают, что у них не было секса в прошлом году, утроилось в период с 2008 по 2018 год, — уточняет автор публикации Сьюзи Вайс.

По ее словам, такой поворот в мировоззрении и поведении произошел не просто так. На это повлиял ряд причин политического, экономического, социального, духовного, культурного и экологического характера. Стоит вспомнить политические и экономические кризисы, экологическую катастрофу.

Например, 39% представителей поколения Z заявили, что не спешат производить потомство, ведь они боятся климатического апокалипсиса. Популярно течение чайлдфри и среди миллениалов, людей, родившихся с 1981 по 2000 год.

В материале автор привела цитаты девушек, которые сделали такой выбор.

— Я считаю, что рожать на свет ребенка — это морально неправильно. Я собиралась подождать, пока мне исполнится 30, чтобы провести эту процедуру, но я не могу рисковать забеременеть и не иметь возможности сделать аборт, — говорит 28-летняя Изабель.

А 31-летняя Дарлин вспомнила травмы детства.

— Моя мама курила много травки и занималась своими делами, а мой отец все время был на работе, — объяснила она.

19-летняя Софи призналась, что никогда не захочет иметь детей и не хочет рисковать, каждый раз надеясь на противозачаточные и контрацептивы.

Экзистенциальный психолог из Университета Северной Дакоты Клей Рутледж говорит, что среди молодежи сейчас распространяется мнение, что люди — это проблема. Они загрязняют природу, строят фабрики, выбрасывают мусор в космос. Именно поэтому они делают выбор в пользу стерилизации и жизни без детей.

Источник: The New York Post