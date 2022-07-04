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Несмотря на войну: в Украине растут темпы проведения трансплантаций

4 июля 2022, 17:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
серце
Источник: Depositphotos

Несмотря на войну, разрушение больниц и колоссальный ущерб, нанесенный медицинской инфраструктуре, Украина уверенно движется к трансплантационной независимости. Темпы проведения трансплантаций даже выросли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— За 6 месяцев текущего года в Украине выполнено 136 трансплантаций органов (12 из них – детям). Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было выполнено 126 таких вмешательств, — говорится в сообщении

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Отмечается, что среди 136 операций:

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  • 99 трансплантаций почки;
  • 24 трансплантации печени;
  • 13 трансплантаций сердца.

Что касается пересадок сердца, то за аналогичный период 2021 года их было сделано 11, в 2020 году – 9, с 1991 по 2019 – за всю историю независимости – 8.

Также одно из медучреждений – Волынская областная клиническая больница – впервые начало выполнять трансплантации именно во время войны. В настоящее время больница заняла пятое место в стране по общему количеству проведенных такого рода операций, здесь выполнили 10 трансплантаций.

Лидерами по количеству выполненных в первом полугодии этого года сделок являются:

  • КНП Львовское территориальное медицинское объединение Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой помощи (37 трансплантаций);
  • ГУ Национальный институт хирургии и трансплантологи им. О.А. Шалимова НАМН Украины (21 трансплантация);
  • клиника Оберег (15 трансплантаций).

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні статистика трансплантація органів Трансплантология
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