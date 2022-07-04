Несмотря на войну, разрушение больниц и колоссальный ущерб, нанесенный медицинской инфраструктуре, Украина уверенно движется к трансплантационной независимости. Темпы проведения трансплантаций даже выросли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— За 6 месяцев текущего года в Украине выполнено 136 трансплантаций органов (12 из них – детям). Это больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было выполнено 126 таких вмешательств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди 136 операций:

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99 трансплантаций почки;

24 трансплантации печени;

13 трансплантаций сердца.

Что касается пересадок сердца, то за аналогичный период 2021 года их было сделано 11, в 2020 году – 9, с 1991 по 2019 – за всю историю независимости – 8.

Также одно из медучреждений – Волынская областная клиническая больница – впервые начало выполнять трансплантации именно во время войны. В настоящее время больница заняла пятое место в стране по общему количеству проведенных такого рода операций, здесь выполнили 10 трансплантаций.

Лидерами по количеству выполненных в первом полугодии этого года сделок являются: