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Незважаючи на війну: в Україні зростають темпи проведення трансплантацій

4 Липня 2022, 17:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
серце
Джерело: Depositphotos

Незважаючи на війну, руйнування лікарень і колосальний збиток, нанесений медичній інфраструктурі, Україна впевнено рухається до трансплантаційної незалежності. Темпи проведення трансплантацій навіть зросли.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– За 6 місяців поточного року в Україні виконано 136 трансплантацій органів (12 з них – дітям). Це більше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли було виконано 126 таких втручань, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що серед 136 операцій:

  • 99 трансплантацій нирки;
  • 24 трансплантації печінки;
  • 13 трансплантацій серця.

Що стосується пересадок серця, то за аналогічний період 2021 року їх було зроблено 11, в 2020 році – 9, з 1991 по 2019 – за всю історію Незалежності – 8.

Також один з медзакладів – Волинська обласна клінічна лікарня – вперше почала виконувати трансплантації саме під час війни. Наразі лікарня посіла п’яте місце в країні за загальною кількістю проведених такого роду операцій, тут виконали 10 трансплантацій.

Лідерами за кількістю виконаних у першому півріччі цього року угод є:

  • КНП Львівське територіальне медичне об’єднання багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої допомоги (37 трансплантацій);
  • ДУ Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України (21);
  • клініка Оберіг (15 трансплантацій).

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні статистика трансплантація органів Трансплантология
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