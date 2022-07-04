Незважаючи на війну, руйнування лікарень і колосальний збиток, нанесений медичній інфраструктурі, Україна впевнено рухається до трансплантаційної незалежності. Темпи проведення трансплантацій навіть зросли.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
– За 6 місяців поточного року в Україні виконано 136 трансплантацій органів (12 з них – дітям). Це більше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли було виконано 126 таких втручань, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед 136 операцій:
- 99 трансплантацій нирки;
- 24 трансплантації печінки;
- 13 трансплантацій серця.
Що стосується пересадок серця, то за аналогічний період 2021 року їх було зроблено 11, в 2020 році – 9, з 1991 по 2019 – за всю історію Незалежності – 8.
Також один з медзакладів – Волинська обласна клінічна лікарня – вперше почала виконувати трансплантації саме під час війни. Наразі лікарня посіла п’яте місце в країні за загальною кількістю проведених такого роду операцій, тут виконали 10 трансплантацій.
Лідерами за кількістю виконаних у першому півріччі цього року угод є:
- КНП Львівське територіальне медичне об’єднання багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої допомоги (37 трансплантацій);
- ДУ Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України (21);
- клініка Оберіг (15 трансплантацій).