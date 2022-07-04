Незважаючи на війну, руйнування лікарень і колосальний збиток, нанесений медичній інфраструктурі, Україна впевнено рухається до трансплантаційної незалежності. Темпи проведення трансплантацій навіть зросли.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– За 6 місяців поточного року в Україні виконано 136 трансплантацій органів (12 з них – дітям). Це більше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли було виконано 126 таких втручань, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що серед 136 операцій:

99 трансплантацій нирки;

24 трансплантації печінки;

13 трансплантацій серця.

Що стосується пересадок серця, то за аналогічний період 2021 року їх було зроблено 11, в 2020 році – 9, з 1991 по 2019 – за всю історію Незалежності – 8.

Також один з медзакладів – Волинська обласна клінічна лікарня – вперше почала виконувати трансплантації саме під час війни. Наразі лікарня посіла п’яте місце в країні за загальною кількістю проведених такого роду операцій, тут виконали 10 трансплантацій.

Лідерами за кількістю виконаних у першому півріччі цього року угод є: