Из-за того, что сейчас во многих аптеках исчез йодид калия, потому что его скупили те, кто уверен, что прием препарата поможет безопасно пережить аварию на ЗАЭС, люди ищут альтернативу дефицитному препарату.

Итак, чем можно заменить йодид калия?

Если коротко, то ничем. Да это и не понадобится, в случае озвученного драматического развития событий на оккупированной ЗАЭС.

Йодид калия используют для восполнения дефицита йода, поскольку именно он нормализует синтез гормонов щитовидной железы — трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4).

Если происходит ядерная катастрофа на работающей АЭС, как это было в Чернобыле, прием йодида калия сможет предотвратить поглощение организмом радиоактивного йода и обезопасит щитовидную железу от облучения.

Обратите внимание на слова “работающей АЭС”. Потому что именно на работающей АЭС, и только на работающей, может появиться радиоактивный йод, негативное влияние которого на организм можно нивелировать приемом йодида калия.

Запорожская АЭС уже более девяти месяцев не работает. Даже при наихудшем сценарии развития событий, при разрушении станции в выбросах не будет радиоактивного йода. Он уже распался.

Однако, несмотря на все разъяснения и предостережения, люди ищут в сети рецепты домашнего изготовления йодида калия.

Не ведитесь на массовый психоз. Мало того, что неизвестно, какое вещество получится у химиков-экспериментаторов, так сам процесс смешивания ингредиентов может быть опасным для здоровья.

И не скупайте спиртовой йодный раствор, Люголь, йодомарин, бетадин… Они предназначены совсем для другого и не защитят щитовидную железу в случае радиационного облучения.

Источник: Вікна