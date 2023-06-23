Через те, що зараз у багатьох аптеках зник йодид калію, бо його скупили ті, хто впевнений, що прийом препарату допоможе безпечно пережити аварію на ЗАЕС, люди шукають альтернативу дефіцитному препарату.

Отож, чим можна замінити йодид калію?

Якщо коротко, то нічим. Та це й не знадобиться – у разі озвученого драматичного розвитку подій на окупованій ЗАЕС.

Йодид калію використовують для поповнення дефіциту йоду, оскільки саме він нормалізує синтез гормонів щитоподібної залози – трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4).

Якщо відбувається ядерна катастрофа на активній АЕС, як це було в Чорнобилі, прийом йодиду калію зможе запобігти поглинанню організмом радіоактивного йоду та убезпечить щитоподібну залозу від опромінення.

Зверніть увагу на слова “активній АЕС”. Бо лише на АЕС, яка працює, може з’явитися радіоактивний йод, негативний вплив якого на організм можна нівелювати прийомом йодиду калію.

Запорізька АЕС вже понад дев’ять місяців не працює. Навіть за найгіршого сценарію розвитку подій, тобто руйнування станції, у викидах не буде радіоактивного йоду. Він уже розпався.

Проте, попри всі роз’яснення й застереження, люди шукають в мережі рецепти домашнього виготовлення йодиду калію.

Не ведіться на масовий психоз. Мало того, що невідомо, яка речовина вийде у хіміків-експериментаторів, так і сам процес змішування інгредієнтів може бути небезпечним для здоров’я.

І не скуповуйте спиртовий йодний розчин, Люголь, йодомарин, бетадин… Вони призначені зовсім для іншого і не захистять щитовидну залозу у разі радіаційного опромінення.

Джерело: Вікна