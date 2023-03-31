Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, какие лекарства с 1 апреля 2023 года можно будет приобрести как по бумажному, так и по электронному рецепту (е-рецепту), а для приобретения каких препаратов рецепт не нужен.

Обезболивающие и жаропонижающие. Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена будут продаваться без рецепта.

Анальгин – можно будет купить без рецепта только упаковку на 10 таблеток, упаковка на 100 таблеток и анальгин в ампулах – только по рецепту.

Сейчас смотрят

Ношпа и спазмалгон – таблетки без рецепта, ампулы – по рецепту.

Нимесил и его аналоги – по рецепту.

Лекарство против кашля. Большинство сиропов и таблеток от кашля – такие, как мукалтин, ACC, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и т.п. – будут продаваться без рецепта.

Читайте также: В Минздраве развенчали самые распространенные мифы об электронном рецепте

Все кодеиносодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола (его используют для ингаляций) – по рецепту.

Большинство препаратов для ингаляций, в том числе беродуал – по рецепту.

Лекарства против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Популярные средства для снижения давления – каптоприл, каптопресс, бисопролол – только по рецепту.

Мочегонные препараты фуросемид и диакарб – по рецепту.

Капли корвалол и валокордин – без рецепта только в маленьких флаконах, флаконы по 50 мл – по рецепту.

Препараты для разжижения крови – магникор, кардиомагнил – без рецепта только маленькие упаковки, если упаковка на 100 таблеток – только по рецепту.

Гормональные препараты. Все гормональные препараты – отпускаются только по рецепту. Это же касается и гормональных контрацептивов, в том числе и препарата экстренной контрацепции постинор . Рецепт также потребуется на некоторые гормональные мази и кремы, например, на момедерме .

Антигистаминные (противоаллергические) препараты. Диазолин, лоратадин, супрастин и т.д. остаются в свободном доступе, но супрастин в ампулах будет только по рецепту.

Люди, имеющие заболевания щитовидной железы и постоянно принимающие тироксин (L-тироксин и эутирокс), тоже каждый раз вынуждены будут возобновлять электронный рецепт.

Рецепт потребуется даже не некоторые мази и кремы, содержащие гормоны, в частности на момедерм. Зато фенистил все еще будет в свободном доступе.

Кроме этого, этиловый спирт может продаваться без рецепта в маленьких флаконах, 100 г спирта – только по рецепту.

Если пациент принимает лекарство постоянно, то врач может выписывать электронный рецепт дистанционно – в этом преимущество е-рецепта перед бумажным. Но в случае, когда нет возможности получить электронный рецепт (например, из-за отсутствия света) врач выпишет бумажный – аптеки обязаны принять как один, так и другой.

Чтобы узнать, рецептурное лекарство или нет, можно посмотреть в их инструкции – об этом написано в конце. Или же проверить онлайн Государственный реестр лекарственных средств – в нем есть список всех зарегистрированных в Украине лекарственных средств и указано, какие отпускаются без рецепта, а какие – только по рецепту.