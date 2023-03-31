Фахівці Міністерства охорони здоров’я розповіли, які ліки з 1 квітня 2023 року можна буде придбати як за паперовим, так і за електронним рецептом (е-рецептом), а для придбання яких препаратів рецепт не потрібен.

Знеболювальні та жарознижувальні. Усі знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену продаватимуться без рецепта.

Анальгін можна буде купити без рецепта тільки упаковку на 10 таблеток, упаковка на 100 таблеток і анальгін в ампулах – тільки за рецептом.

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Ношпа і спазмалгон – таблетки без рецепта, ампули – за рецептом.

Німесил і його аналоги – за рецептом.

Ліки проти кашлю. Більшість сиропів і таблеток від кашлю – такі, як мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща тощо – продаватимуться без рецепта.

Усі кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу (його використовують для інгаляцій) – за рецептом.

Більшість препаратів для інгаляцій, зокрема беродуал – за рецептом.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Популярні засоби для зниження тиску – каптоприл, каптопрес, бісопролол – тільки за рецептом.

Сечогінні препарати фуросемід і діакарб – за рецептом.

Краплі корвалол і валокордин – без рецепта тільки в маленьких флаконах, флакони по 50 мл – за рецептом.

Препарати для розрідження крові – магнікор, кардіомагніл – без рецепта тільки маленькі упаковки, якщо упаковка на 100 таблеток – тільки за рецептом.

Гормональні препарати. Усі гормональні препарати – відпускаються тільки за рецептом. Це ж стосується і гормональних контрацептивів, зокрема й препарату екстреної контрацепції постінор. Рецепт також знадобиться на деякі гормональні мазі та креми, наприклад, на момедерме.

Антигістамінні (протиалергічні) препарати. Діазолін, лоратадин, супрастин тощо залишаються у вільному доступі, але супрастин в ампулах буде тільки за рецептом.

Люди, які мають захворювання щитоподібної залози і постійно приймають тироксин (L-тироксин і еутирокс), теж щоразу змушені будуть поновлювати електронний рецепт.

Рецепт буде потрібен навіть на деякі мазі та креми, що містять гормони, зокрема на момедерм. Натомість феністил усе ще буде у вільному доступі.

Крім цього, етиловий спирт може продаватися без рецепта в маленьких флаконах, 100 г спирту – тільки за рецептом.

Якщо пацієнт приймає ліки постійно, то лікар може виписувати електронний рецепт дистанційно – у цьому перевага е-рецепта перед паперовим. Але в разі, коли немає можливості отримати електронний рецепт (наприклад, через відсутність світла) лікар випише паперовий – аптеки зобов’язані прийняти як один, так і інший.

Щоб дізнатися, рецептурні ліки чи ні, можна подивитися в їхній інструкції – про це написано наприкінці. Або ж перевірити онлайн Державний реєстр лікарських засобів – у ньому є список усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів і вказано, які відпускаються без рецепта, а які – тільки за рецептом.