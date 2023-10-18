Тыквенный суп — настоящий фаворит осеннего сезона. Нежный и вкусный суп-пюре очень просто приготовить, однако домашние будут от него в восторге.

Ингредиенты

1 л воды;

700 г тыквы;

250 мл сливок;

3 бульонных кубика;

1 картофель;

2 моркови;

2 луковицы;

соль, молотый мускатный орех и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

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Тыкву очищаем и нарезаем кубиками, морковь натираем на терке. Нагреваем духовку на 220 °С. В форму для запекания выкладываем очищенные и нарезанные тыкву, морковь и лук. Сбрызгиваем растительным маслом и запекаем примерно 40 минут. В кастрюле кипятим воду и отвариваем картофель с кубиками куриного бульона. Соединяем все ингредиенты и измельчаем блендером, а затем возвращаем в кастрюлю. Нагреваем суп на медленном огне, добавляем сливки, приправы и соль. Готовим еще 5 минут и снимаем с огня.

Приятного аппетита!

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