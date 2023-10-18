Тыквенный суп — настоящий фаворит осеннего сезона. Нежный и вкусный суп-пюре очень просто приготовить, однако домашние будут от него в восторге.
Ингредиенты
- 1 л воды;
- 700 г тыквы;
- 250 мл сливок;
- 3 бульонных кубика;
- 1 картофель;
- 2 моркови;
- 2 луковицы;
- соль, молотый мускатный орех и черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
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- Тыкву очищаем и нарезаем кубиками, морковь натираем на терке.
- Нагреваем духовку на 220 °С. В форму для запекания выкладываем очищенные и нарезанные тыкву, морковь и лук. Сбрызгиваем растительным маслом и запекаем примерно 40 минут.
- В кастрюле кипятим воду и отвариваем картофель с кубиками куриного бульона.
- Соединяем все ингредиенты и измельчаем блендером, а затем возвращаем в кастрюлю.
- Нагреваем суп на медленном огне, добавляем сливки, приправы и соль.
- Готовим еще 5 минут и снимаем с огня.
Приятного аппетита!
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