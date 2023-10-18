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Нежный, словно бархат: простой рецепт супа из тыквы

18 октября 2023, 19:13
Марина Мелехова редактор
Нежный, словно бархат: простой рецепт супа из тыквы
Источник: Depositphotos

Тыквенный суп — настоящий фаворит осеннего сезона. Нежный и вкусный суп-пюре очень просто приготовить, однако домашние будут от него в восторге.

Ингредиенты

  • 1 л воды;
  • 700 г тыквы;
  • 250 мл сливок;
  • 3 бульонных кубика;
  • 1 картофель;
  • 2 моркови;
  • 2 луковицы;
  • соль, молотый мускатный орех и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

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  1. Тыкву очищаем и нарезаем кубиками, морковь натираем на терке.
  2. Нагреваем духовку на 220 °С. В форму для запекания выкладываем очищенные и нарезанные тыкву, морковь и лук. Сбрызгиваем растительным маслом и запекаем примерно 40 минут.
  3. В кастрюле кипятим воду и отвариваем картофель с кубиками куриного бульона.
  4. Соединяем все ингредиенты и измельчаем блендером, а затем возвращаем в кастрюлю.
  5. Нагреваем суп на медленном огне, добавляем сливки, приправы и соль.
  6. Готовим еще 5 минут и снимаем с огня.

Приятного аппетита!

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