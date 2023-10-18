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Ніжний, наче оксамит: простий рецепт супу з гарбуза

18 Жовтня 2023, 19:13
Марина Мелехова редактор
Ніжний, наче оксамит: простий рецепт супу з гарбуза
Джерело: Depositphotos

Гарбузовий суп – справжній фаворит осіннього сезону. Ніжний і смачний суп-пюре дуже просто приготувати, проте домашні будуть від нього у захваті.

Інгредієнти

  • 1 л води;
  • 700 г гарбуза;
  • 250 мл вершків;
  • 3 бульйонні кубики;
  • 1 картопля;
  • 2 моркви;
  • 2 цибулини;
  • сіль, мелений мускатний горіх та чорний мелений перець – за смаком.

Приготування

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  1. Гарбуз очищаємо і нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертці.
  2. Нагріваємо духовку на 220 °С. У форму для запікання викладаємо очищені й нарізані гарбуз, моркву і цибулю. Збризкуємо рослинною олією і запікаємо приблизно 40 хвилин.
  3. У каструлі кип’ятимо воду і відварюємо картоплю з кубиками курячого бульйону.
  4. Поєднуємо всі інгредієнти й подрібнюємо блендером, а потім повертаємо  в каструлю.
  5. Нагріваємо суп на повільному вогні, додаємо вершки, приправи і сіль.
  6. Готуємо ще 5 хвилин та знімаємо з вогню.

Смачного!

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