Гарбузовий суп – справжній фаворит осіннього сезону. Ніжний і смачний суп-пюре дуже просто приготувати, проте домашні будуть від нього у захваті.

Інгредієнти

1 л води;

700 г гарбуза;

250 мл вершків;

3 бульйонні кубики;

1 картопля;

2 моркви;

2 цибулини;

сіль, мелений мускатний горіх та чорний мелений перець – за смаком.

Приготування

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Гарбуз очищаємо і нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертці. Нагріваємо духовку на 220 °С. У форму для запікання викладаємо очищені й нарізані гарбуз, моркву і цибулю. Збризкуємо рослинною олією і запікаємо приблизно 40 хвилин. У каструлі кип’ятимо воду і відварюємо картоплю з кубиками курячого бульйону. Поєднуємо всі інгредієнти й подрібнюємо блендером, а потім повертаємо в каструлю. Нагріваємо суп на повільному вогні, додаємо вершки, приправи і сіль. Готуємо ще 5 хвилин та знімаємо з вогню.

Смачного!

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