Гарбузовий суп – справжній фаворит осіннього сезону. Ніжний і смачний суп-пюре дуже просто приготувати, проте домашні будуть від нього у захваті.
Інгредієнти
- 1 л води;
- 700 г гарбуза;
- 250 мл вершків;
- 3 бульйонні кубики;
- 1 картопля;
- 2 моркви;
- 2 цибулини;
- сіль, мелений мускатний горіх та чорний мелений перець – за смаком.
Приготування
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- Гарбуз очищаємо і нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертці.
- Нагріваємо духовку на 220 °С. У форму для запікання викладаємо очищені й нарізані гарбуз, моркву і цибулю. Збризкуємо рослинною олією і запікаємо приблизно 40 хвилин.
- У каструлі кип’ятимо воду і відварюємо картоплю з кубиками курячого бульйону.
- Поєднуємо всі інгредієнти й подрібнюємо блендером, а потім повертаємо в каструлю.
- Нагріваємо суп на повільному вогні, додаємо вершки, приправи і сіль.
- Готуємо ще 5 хвилин та знімаємо з вогню.
Смачного!
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