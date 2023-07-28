Команда американских ученых Стэнфордского университета разрабатывает новое лекарство против рака, суть которого заключается в том, что смертоносные клетки будут убивать сами себя.

По замыслу, исследователи решили воспользоваться неконтролируемым ростом раковых клеток и обратить эту способность против самой болезни.

По словам ученых, действие будущего препарата основано на принципе: превращать то, что нужно раковой клетке, чтобы остаться живой, в то, что ее убивает.

В ходе экспериментов с клетками рака крови исследователи разработали и построили молекулы, соединившие два белка. Один – тот, на который рак “полагается”, чтобы расти и выживать, другой — нормальный клеточный белок.

Новая конструкция молекулы не похожа ни на что в природе. “Раковый” белок на одном конце направляет молекулу в гены клеточной смерти. А обычный белок активирует эти гены. В таком случае смерть раковых клеток неизбежна.

Предполагается, что концепция разработки потенциально может сработать для половины видов рака, имеющих белковые мутации, не нанося при этом вреда здоровым клеткам.

Таким образом, ученым фактически удалось нарушить организацию раковых клеток: во время “опасности” они выбирают смерть, а не жизнь.

Ученые называют эту работу потрясающей и возлагают на нее большие надежды.