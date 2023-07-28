Команда американських учених Стенфордського університету розробляє нові ліки проти раку, суть яких полягає в тому, що смертоносні клітини вбиватимуть самі себе.

За задумом, дослідники вирішили скористатися неконтрольованим ростом ракових клітин і обернути цю здатність проти самої хвороби.

За словами вчених, дія майбутнього препарату заснована на принципі: перетворювати те, що потрібно раковій клітині, щоб залишитися живою, на те, що її вбиває.

Під час експериментів із клітинами раку крові дослідники розробили і побудували молекули, що з’єднали два білки. Один – той, на який рак “покладається”, щоб рости і виживати, інший – нормальний клітинний білок.

Нова конструкція молекули не схожа ні на що в природі. “Раковий” білок на одному кінці спрямовує молекулу в гени клітинної смерті. А звичайний білок активує ці гени. У такому разі смерть ракових клітин неминуча.

Передбачається, що концепція розробки потенційно може спрацювати для половини видів раку, що мають білкові мутації, не завдаючи при цьому шкоди здоровим клітинам.

Таким чином, ученим фактично вдалося порушити організацію ракових клітин: під час “небезпеки” вони обирають смерть, а не життя.

Учені називають цю роботу приголомшливою і покладають на неї великі надії.