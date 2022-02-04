Двоє людей з лейкемією досягли ремісії протягом 10 років після того, як їм влили CAR-Т-клітини. Це імунні клітини, які були модифіковані в лабораторії. Про це повідомили після проведеного дослідження вчені Пенсільванського університету в США.

Отримані дані свідчать про те, що цей підхід може бути довгостроковою терапією лейкемії, і дослідники описують його як першу клітинну терапію, створену з власної імунної системи пацієнта.

– Тепер ми можемо зробити висновок, що CAR-Т-клітини дійсно можуть вилікувати пацієнтів з лейкемією, – заявила на брифінгу імунолог-онколог Джун.

CAR-Т-клітини – це імунотерапевтичний засіб, призначений для лікування лейкемії шляхом використання власної імунної системи організму для боротьби з раком.

Імунні клітини пацієнта піддаються лабораторній генетичній модифікації з використанням вірусу, який дає клітинам можливість розпізнавати і вбивати джерело раку.

Дослідники Університету Пенсільванії та Інституту біомедичних досліджень в Кембриджі, штат Массачусетс, вивчили довгоживучі Т-клітини у двох людей з лейкемією, які в 2010 році перебували в повній ремісії після того, як їм влили препарат. У обох ремісія зберігалася більше 10 років після інфузії.

Можливі побічні ефекти

Як відзначають онкологи, одним з побічних ефектів терапії є синдром лізису пухлини, феномен, при якому одночасно гине і викидає в кров свій вміст велика кількість ракових клітин, що може призвести до серйозних захворювань, зокрема, до порушення електролітного балансу і пошкодження нирок.

Іншим побічним ефектом є синдром вивільнення цитокінів, який викликає у людей важкий грипоподібний синдром з дуже високою температурою, нудотою, блюванням, болем у м’язах і суглобах. Це може призвести до небезпечно низького кров’яного тиску, проблем з диханням і накопичення рідини в легенях.

Третім основним побічним ефектом є неврологічна токсичність, що призводить до труднощів з мовою або ясністю мислення. У деяких ситуаціях люди можуть впасти в кому або у них можуть розвинутися судоми, які в більшості випадків минають самі собою.

Онколог Девід Портер, автор дослідження, сказав, що цей тип терапії з роками став більш безпечним і призначається сотням і навіть тисячам людей, рятуючи їхні здоров’я і життя.