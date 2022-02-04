Два человека с лейкемией достигли ремиссии в течение 10 лет после того, как им влили CAR-T-клетки. Это иммунные клетки, которые были модифицированы в лаборатории. Об этом сообщили после проведенного исследования ученые Пенсильванского университета в США.

Полученные данные свидетельствуют о том, что этот подход может быть долгосрочной терапией лейкемии, и исследователи описывают его как первую клеточную терапию, созданную из собственной иммунной системы пациента.

— Теперь мы можем сделать вывод, что CAR-T-клетки действительно могут вылечить пациентов с лейкемией, — заявила на брифинге иммунолог-онколог Джун.

CAR-T-клетки — это иммунотерапевтическое средство, предназначенное для лечения лейкемии путем использования собственной иммунной системы организма для борьбы с раком.

Иммунные клетки пациента подвергаются лабораторной генетической модификации с использованием вируса, который дает клеткам возможность распознавать и убивать источник рака.

Исследователи университета Пенсильвании и Института биомедицинских исследований в Кембридже, штат Массачусетс, изучили долгоживущие Т-клетки у двух человек с лейкемией, которые в 2010 году находились в полной ремиссии после того, как им влили препарат. У обоих ремиссия сохранялась более 10 лет после инфузии.

Возможные побочные эффекты

Как отмечают онкологи, одним из побочных эффектов терапии является синдром лизиса опухоли, феномен, при котором одновременно гибнет и выбрасывает в кровь свое содержимое большое количество раковых клеток, что может привести к серьезным заболеваниям, в частности, к нарушению электролитного баланса и повреждению почек.

Другим побочным эффектом является синдром высвобождения цитокинов, который вызывает у людей тяжелый гриппоподобный синдром с очень высокой температурой, тошнотой, рвотой, болью в мышцах и суставах. Это может привести к опасно низкому кровяному давлению, проблемам с дыханием и накоплению жидкости в легких.

Третьим основным побочным эффектом является неврологическая токсичность, приводящая к трудностям с речью или ясностью мышления. В некоторых ситуациях люди могут впасть в кому или у них могут развиться судороги, которые в большинстве случаев проходят сами по себе.

Онколог Дэвид Портер, автор исследования, сказал, что этот тип терапии с годами стал более безопасным и назначается сотням и даже тысячам людей, спасая их здоровье и жизнь.