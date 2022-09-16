Несмотря на войну, развязавшую РФ против Украины, вопреки постоянным обстрелам медицинской инфраструктуры и усложненной логистике Минздрав делает все для того, чтобы обеспечить учреждения здравоохранения необходимым дорогостоящим оборудованием и дать возможность пациентам получать медицинские услуги на безвозмездной основе. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время визита в Национальный институт рака по случаю запуска нового линейного ускорителя.

— Сегодня мы запустили новый, современный линейный ускоритель, значительно увеличивающий пропускную способность заведения при лучевой терапии. К сожалению, полномасштабное вторжение России не позволило в этом году реконструировать бункеры во всех областных онкоцентрах и поставить туда линейные ускорители, но даже во время войны нам все же удается модернизировать это направление медицинской помощи.

Ляшко отметил, что эпидемия Covid-19 и война ограничивают скрининговые программы и раннее выявление онкологических заболеваний, но страна должна улучшать материально-техническую базу онкологических центров.

Благодаря установке нового линейного ускорителя Halcyon производства Varian Medical Systems, США можно внедрить такие современные методики лечения как IMRT, RapidArc и IGRT. Эта система способна пропускать до 100 пациентов в день (среднее время лечения на пациента — пять-шесть минут без потери качества лечения).

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Также в отделении дистанционной лучевой терапии начала работу современная и единственная в Украине система рентгенотерапии Xstrahl Иксштраль для облучения поверхностных новообразований. Система обеспечивает лечение поверхностных новообразований со 100% контролем качества и точности облучения.

В течение 2021-2022 годов в Национальный институт рака поступило 340 единиц оборудования. Среди них — цифровые рентгенологические приборы, аппараты компьютерной томографии, оборудование для операционных, эндоскопическое оборудование, оборудование для операционных, наркозно-дыхательная аппаратура, системы мониторинга пациента и т.д.

— Наши медицинские работники поражают своим профессионализмом и трудом весь мир, делая уникальные операции даже во время войны. Сегодня в институте общался с пациентом, которому наши врачи совершили такое оперативное вмешательство, которое до этого в мире делали всего четыре раза. И очень приятно, что в операционных этого министерского учреждения уже могут использовать оборудование, которое уникально не только для Украины, — сказал глава Минздрава.

Министр здравоохранения Украины подчеркнул, что медицинская система восстанавливается после обстрелов террористов, а внедряемые технологии начнут широко использовать в мире только через пять-шесть лет. Модернизация учреждений здравоохранения будет продолжаться.

Фото: МОЗ