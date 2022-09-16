Попри війну, що розв’язала РФ проти України, попри постійні обстріли медичної інфраструктури та ускладнену логістику МОЗ робить все, щоб забезпечити заклади охорони здоров’я необхідним дороговартісним обладнанням та дати можливість пацієнтам отримувати медичні послуги на безоплатній основі. Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час візиту до Національного інституту раку з нагоди запуску нового лінійного прискорювача.

– Сьогодні ми запустили новий, сучасний лінійний прискорювач, який значно збільшує пропускну спроможність закладу при променевій терапії. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії не дозволило нам цього року реконструювати бункери в усіх обласних онкоцентрах і поставити туди лінійні прискорювачі, але навіть під час війни нам все ж таки вдається модернізувати цей напрям медичної допомоги.

Ляшко зазначив, що епідемія Covid-19 та війна обмежують скринінгові програми та раннє виявлення онкологічних хвороб, але країна має покращувати матеріально-технічну базу онкологічних центрів.

Завдяки встановленню нового лінійного прискорювача Halcyon виробництва Varian Medical Systems, США можливо впровадити такі сучасні методики лікування як IMRT, RapidArc та IGRT. Ця система здатна пропускати до 100 пацієнтів за день (середній час лікування на пацієнта — п’ять-шість хвилин без втрати якості лікування).

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Також у відділенні дистанційної променевої терапії почала працювати сучасна та єдина в Україні система рентгенотерапії Xstrahl Іксштраль для опромінення поверхневих новоутворень. Система забезпечує лікування поверхневих новоутворень зі 100% контролем якості та точності опромінення.

Протягом 2021-2022 років до Національного інституту раку надійшло 340 одиниць обладнання. Серед них цифрові рентгенологічні прилади, апарати комп’ютерної томографії, обладнання для операційних, ендоскопічне обладнання, обладнання для операційних, наркозно-дихальна апаратура, системи моніторингу пацієнта тощо.

– Наші медичні працівники вражають своєю професійністю та працею весь світ, роблячи унікальні операції навіть під час війни. Сьогодні в інституті спілкувався з пацієнтом, якому наші лікарі зробили таке оперативне втручання, яке до цього в світі робили лише чотири рази. І дуже приємно, що в операційних цього міністерського закладу вже можуть використовувати обладнання, яке є унікальним не тільки для України, — сказав очільник МОЗ.

Міністр охорони здоров’я України наголосив, що медична система відновлюється після обстрілів терористів, а технології, що запроваджуються, почнуть широко використовувати у світі лише через п’ять-шість років. Модернізація закладів охорони здоров’я триватиме й надалі.

Фото: МОЗ