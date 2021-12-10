В Украине в ближайшее время из красной зоны адаптивного карантина могут выйти два региона. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой области.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в интервью одному из изданий.

— Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидопасности. Сдерживает коэффициент выявленных случаев — сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости Covid-19, — рассказал он.

По словам Ганиченко, в Винницкой и Херсонской области не превышен коэффициент выявления Covid-случаев, но за предельные показатели выходит уровень госпитализаций.

В Киевской школе экономики считают, если регионы сейчас возьмут под контроль коэффициент выявления случаев, они могут выйти из красного уровня до начала 2022 года.

— Когда регионы начали входить в красную зону, мы в Киевской школе экономики говорили, что ожидаем еще в 2022 году красные регионы. Ведь сейчас Дельта-волна, для ее сдерживания необходимо больше времени, более жесткие ограничения, — подчеркнул эксперт.

Если в регионах не будет быстрого взятия под контроль коэффициента выявления случаев, то есть наращивания тестирования, то некоторые регионы могут не выйти из красной зоны перед Новым годом.

По состоянию на 10 декабря в красной зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Уже 13 областей перешли к желтой зоне, что означает низкие показатели уровня заболеваемости.