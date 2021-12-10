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Новий рік у червоній зоні? Чи покращаться епідпоказники у деяких регіонах

10 Грудня 2021, 11:10
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Новий рік у червоній зоні? Чи покращаться епідпоказники у деяких регіонах
Джерело: Depositphotos

В Україні найближчим часом з червоної зони адаптивного карантину можуть вийти два регіони. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю одному з видань.

– Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з червоного рівня епіднебезпеки. Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки з протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на Covid-19, – розповів він.

За словами Ганиченка, у Вінницькій та Херсонській області не перевищений коефіцієнт виявлення Covid-випадків, але за граничні показники виходить рівень госпіталізацій.

У Київській школі економіки вважають, якщо регіони зараз візьмуть під контроль коефіцієнт виявлення випадків, вони можуть вийти з червоного рівня до початку 2022 року.

– Коли регіони почали входити в червону зону, ми в Київській школі економіки говорили, що очікуємо ще у 2022 році червоні регіони. Адже зараз Дельта-хвиля, для її стримування необхідно більше часу, більш жорсткі обмеження, – наголосив експерт.

Якщо у регіонах не буде швидкого взяття під контроль коефіцієнта виявлення випадків, тобто нарощування тестування, то деякі регіони можуть не вийти з червоної зони перед Новим роком.

Станом на 10 грудня у червоній зоні карантину перебувають Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Вже 13 областей перейшли до жовтої зони, що означає низькі показники рівня захворюваності.

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Джерело
РБК-Україна
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавирус Covid-19
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