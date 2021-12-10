В Україні найближчим часом з червоної зони адаптивного карантину можуть вийти два регіони. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю одному з видань.

– Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з червоного рівня епіднебезпеки. Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки з протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на Covid-19, – розповів він.

За словами Ганиченка, у Вінницькій та Херсонській області не перевищений коефіцієнт виявлення Covid-випадків, але за граничні показники виходить рівень госпіталізацій.

У Київській школі економіки вважають, якщо регіони зараз візьмуть під контроль коефіцієнт виявлення випадків, вони можуть вийти з червоного рівня до початку 2022 року.