Штамм коронавируса Eta зафиксировали в Японии. Там подтвердили 18 случаев заражения.

Мутацию обнаружили благодаря генетическому анализу образцов людей, которых тестировали во время пребывания на карантинном контроле после прибытия в страну.

Они пересекали границу Японию в период с декабря 2020 года до 3 сентября 2021-ого.

В то же время вариант Eta впервые выявили в Великобритании в декабре прошлого года. В марте 2021-го его внесли в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Последний формирует Всемирная организация здравоохранения.

О случаях заражения штаммом Eta сообщили представители более 70 стран. Больше всего заражений фиксировали в США и странах Европы.

В конце лета в Японии фиксировалось ухудшение эпидситуации. Там росло число новых случаев заражения, из-за чего в стране усиливали карантинные меры. Привел к вспышке заболеваемости индийский штамм коронавируса Дельта.

Кроме того, там обнаружили случаи заражения новым вариантом коронавируса Мю, который также, по информации ВОЗ, вызывает интерес как опасная мутация.

Источник: NHK