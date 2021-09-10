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В Австралии из-за Дельта-штамма зафиксировали рекордное количество новых случаев болезни

10 сентября, 10:22 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Австралии фиксируется вспышка заболеваемости коронавирусом, в стране за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев болезни и 10 смертей.

Такой суточный прирост больных — рекордный для страны. Наибольшее количество случаев зафиксировали в Сиднее — 1 542 выявленных случая и девять смертей.

Еще одним эпицентром вспышки стал Мельбурн, столица штата Виктория, там выявили 330 новых случаев заболевания и одну смерть.

Более активно распространение болезни связано с циркуляцией более опасного штамма коронавируса Дельта.

Власти страны прогнозируют, что количество новых случаев продолжит расти и дальше, а также достигнет пика на следующей неделе.

А вот увеличения количества госпитализаций прогнозируют на октябрь.

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Индийский штамм коронавируса Дельта спровоцировал вспышку заболеваемости в Индии весной 2021 года. Там люди массово болели вирусом, больницы были переполнены.

Позже он распространился в других странах, локальные вспышки фиксировались в США, РФ, Японии, странах ЕС.

Есть случаи заболевания Дельта-штаммом и в Украине.

Источник: EFE, swissinfo.ch

Теги
Індійський штам коронавірусу Дельта , Австралія , Коронавірус Covid-19
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