В Австралії фіксується спалах захворюваності на коронавірус, у країні за добу виявили майже 2 тис. нових випадків хвороби та 10 смертей.

Такий добовий приріст хворих – рекордний для країни. Найбільшу кількість випадків зафіксували у Сіднеї – 1 542 виявлених випадки та дев’ять смертей.

Ще одним епіцентром спалаху став Мельбурн, столиця штату Вікторія, там виявили 330 нових випадків захворювання та одну смерть.

Більш активне поширення хвороби пов’язане з циркуляцією небезпечнішого штаму коронавірусу Дельта.

Влада країни прогнозує, що кількість нових випадків продовжить зростати й надалі, а також досягне піку на наступному тижні.

А ось збільшення кількості госпіталізацій прогнозують на жовтень.

Індійський штам коронавірусу Дельта спровокував спалах захворюваності в Індії навесні 2021 року. Там люди масово хворіли на вірус, лікарні були переповнені.

Пізніше він поширився в інших країнах, локальні спалахи фіксувалися у США, РФ, Японії, країнах ЄС.

Є випадки захворювання на Дельта-штам і в Україні.

Джерело: EFE, swissinfo.ch