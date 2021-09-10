В Австралії фіксується спалах захворюваності на коронавірус, у країні за добу виявили майже 2 тис. нових випадків хвороби та 10 смертей.
Такий добовий приріст хворих – рекордний для країни. Найбільшу кількість випадків зафіксували у Сіднеї – 1 542 виявлених випадки та дев’ять смертей.
Ще одним епіцентром спалаху став Мельбурн, столиця штату Вікторія, там виявили 330 нових випадків захворювання та одну смерть.
Більш активне поширення хвороби пов’язане з циркуляцією небезпечнішого штаму коронавірусу Дельта.
Влада країни прогнозує, що кількість нових випадків продовжить зростати й надалі, а також досягне піку на наступному тижні.
А ось збільшення кількості госпіталізацій прогнозують на жовтень.
Індійський штам коронавірусу Дельта спровокував спалах захворюваності в Індії навесні 2021 року. Там люди масово хворіли на вірус, лікарні були переповнені.
Пізніше він поширився в інших країнах, локальні спалахи фіксувалися у США, РФ, Японії, країнах ЄС.
Є випадки захворювання на Дельта-штам і в Україні.
Джерело: EFE, swissinfo.ch