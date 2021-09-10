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Новий штам коронавірусу Eta – у Японії виявили 18 випадків зараження

10 Вересня, 11:18 Людмила Грубнік
Новий штам коронавірусу Eta – у Японії виявили 18 випадків зараження
Джерело: Depositphotos

Штам коронавірусу Eta зафіксували у Японії. Там підтвердили 18 випадків зараження.

Мутацію виявили завдяки генетичному аналізу зразків людей, яких тестували під час перебування на карантинному контролі після прибуття до країни.

Вони перетинали кордон Японії у період з грудня 2020 року до 3 вересня 2021-ого.

Водночас варіант Eta вперше виявили у Великій Британії у грудні минулого року. У березні 2021-ого його віднесли до переліку штамів, які викликають інтерес. Останній формує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Про випадки зараження штамом Eta повідомили представники понад 70 країн. Найбільше заражень фіксували у США та країнах Європи.

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Наприкінці літа у Японії фіксувалося погіршення епідситуації. Там зростала кількість нових випадків зараження, через що у країні посилювали карантинні заходи. Призвів до спалаху захворюваності індійський штам коронавірусу Дельта.

Крім того, там виявили випадки зараження новим варіантом коронавірусу Мю, який також, за інформацією ВООЗ, викликає інтерес як небезпечна мутація.

Джерело: NHK

Теги
Коронавірус Covid-19 , Японія
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